West Virginia Prep Scores

By The Associated Press

Boys Basketball

Bluefield 76, Musselman 72

Brooke 54, John Marshall 38

Chapmanville 105, Man 32

Fort Hill, Md. 55, Keyser 48

Frankfort 75, Hampshire 62

Gilmer County 63, Webster Co. 51

Hurricane 48, Winfield 46

Independence 59, Greater Beckley 37

Jefferson 47, Spring Mills 46

Martinsburg 42, Hedgesville 34

Midland Trail 73, Meadow Bridge 63

Mingo Central 88, Sissonville 74

Moorefield 49, Tucker County 42

Morgantown 59, University 54

Nitro 51, Lincoln County 43

Notre Dame 60, Charleston Catholic 50

Oak Glen 55, E. Liverpool, Ohio 52

Oak Hill 53, Ambassador Christian Academy 31

Paden City 56, Union Grant 54

Parkersburg Catholic 58, Williamstown 40

Petersburg 80, Berkeley Springs 50

Poca 71, Herbert Hoover 34

Reedsville Eastern, Ohio 53, Wahama 36

Scott 76, Wayne 50

Shady Spring 59, Summers County 34

Trinity 54, Cameron 49

Wesley Christian, Ky. 89, PikeView 60

Westside 44, Princeton 43

Wintersville Indian Creek, Ohio 44, Weir 32

Wood County Christian 61, Teays Valley Christian 59

King Coal Classic

George Washington 59, Perry Co. Central, Ky. 56

Logan 64, Wyoming East 58

Ravenswood 53, Tug Valley 48

Saint Joseph Central 74, Mountain Mission, Va. 56

WVHIT Tournament

Second Round

Clay-Battelle 57, Greenbrier West 48

Doddridge County 66, Ritchie County 54

Van 73, East Hardy 67

Girls Basketball

Buckhannon-Upshur 73, Philip Barbour 57

Capital 68, Riverside 57

Cross Lanes Christian 80, Ambassador Christian Academy 37

Fayetteville 66, Midland Trail 53

Gilmer County 64, Clay County 43

Greenbrier East 67, Jefferson 41

Huntington 67, Hurricane 13

Lincoln 71, Robert C. Byrd 23

Montcalm 56, Greater Beckley Christian 31

Moorefield 49, Pendleton County 42

Mountain Ridge, Md. 53, Frankfort 44

North Marion 90, Grafton 35

Parkersburg 74, George Washington 60

Point Pleasant 54, Hannan 26

Preston 72, Liberty Harrison 17

Ripley 72, Woodrow Wilson 33

River View 75, Liberty Raleigh 21

Sissonville 45, Mingo Central 44

South Charleston 58, Cabell Midland 38

Wheeling Park 57, Spring Mills 32

Wirt County 57, Buffalo 27

MSAC Tournament

Spring Valley 59, St. Albans 56

WVHIT Tournament

Second Round

Clay-Battelle 56, Paden City 33

South Harrison 52, Hundred 24